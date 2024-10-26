北朝鮮軍がロシアへ派兵しているという情報が出始めた。実際はどうなのか（写真・Andrea Nicolini／Getty Images）2024年10月中旬になり、ウクライナと韓国が「北朝鮮軍がロシアに派兵、ウクライナの戦場へ向かう」という主旨の情報を流し始めた。ウクライナのゼレンスキー大統領も、自国の情報当局の話として「ロシア軍が北朝鮮兵士1万人を動員する準備を進めている」と明らかにした。続く同月22日には、北朝鮮がロシアにそれぞれ