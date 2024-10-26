秋季東海地区高校野球大会の準決勝が２６日、草薙球場で行われる。常葉大菊川は、愛知・至学館との県１位対決（午前１０時）に臨む。同地区から来春のセンバツ出場枠は「３」で、勝てば“当確”となる大一番。絶好調のリードオフマン・橘木千空（ちから）一塁手（２年）が活躍を誓った。もう１試合は大垣日大（岐阜１位）と岐阜第一（同３位）の同県対決で、決勝は２７日に草薙で行われる。センバツ切符獲得へ、橘木が名前の