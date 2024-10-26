Ｊ２清水エスパルスは２５日、アウェー・栃木戦（２７日）に向け三保で一部非公開調整した。勝てば自力で昇格が決定。秋葉忠宏監督（４９）は市船橋高の先輩で、今季限りでの退任が発表されているＪ１川崎の鬼木達監督（５０）からの金言を胸にＪ２制覇を目指す考えを明かした。また、１２位の藤枝ＭＹＦＣは２６日、千葉と対戦（藤枝サ、午後２時）する。自然に声のトーンが上がった。練習開始前の円陣。清水・秋葉監督は「こ