Georgina McCartney［ヒューストン２５日ロイター］ - 米国時間の原油先物は上昇して引けた。中東で続く戦闘や１１月５日の米大統領選の行方が注視される中、週間で４％上昇した。清算値は、北海ブレント先物が１．６７ドル（２．２５％）高の１バレル＝７６．０５ドル、米ＷＴＩ先物が１．５９ドル（２．２７％）高の７１．７８ドル。 週足で北海ブレントは４％、米ＷＴＩは３．７％、それぞれ上昇した。プライス・フュー