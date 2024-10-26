「タウンスター エヴァリア ステーションワゴン」どんなモデル？日産の新型ラージミニバン「タウンスター エヴァリア ステーションワゴン」は、欧州で発表後、日本でも話題を集めています。日本未導入モデルではありますが、一体どういったクルマなのでしょうか。今回はボディカラーのバリエーションを中心に見ていきます。日産の新たな「”ラージ”ミニバン」はカラーもイケてる！【画像】超カッコイイ！ 日産「新型“ラージ