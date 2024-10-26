※経済指標 【カナダ】 小売売上高（8月）21:30 結果0.4% 予想0.6%前回0.9%（前月比) 結果-0.7% 予想0.3%前回0.3%（0.4%から修正）（コア・前月比) 【米国】 ＊耐久財受注（速報値）（9月）21:30 結果-0.8% 予想-1.0%前回-0.8%（0.0%から修正）（前月比) 結果0.4% 予想-0.1%前回0.6%（0.5%から修正）（輸送除くコア・前月比) ＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（10月）2