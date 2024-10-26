プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 7:00〜7:25）。10月19日（土）の放送は、特別企画として丸山による“ひとり語り”をお届け。自身が世界選抜の副キャプテンとして参加した「2024年 プレジデンツカップ」について語りました。 パーソナリティの丸山茂樹◆丸山茂樹がプレ