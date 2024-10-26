ダウ平均は５日続落、ＩＣＴ関連しっかりでナスダックは続伸＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は５日続落。一方、ＩＣＴ関連の上昇を支えにナスダックは続伸となった。終値はダウ工業株３０種平均が２５９．９６ドル安の４万２１１４．４０ドル、ナスダック総合指数が１０３．１２高の１万８５１８．６１、Ｓ＆Ｐ５００が１．７４安の５８０８．１２。 ダウ平均は情報関連株の上昇を受けてプラス圏で始まった