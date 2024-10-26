ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）がＩＢＦ＆ＷＢＯ同級１位サム・グッドマン（オーストラリア）と防衛戦（１２月２４日、東京・有明アリーナ）を行うことが正式決定した中、海外ではモンスターのフェザー級転向論が再燃している。米専門サイト「ＢＯＸＩＮＧＮＥＷＳ２４」は井上ｖｓグッドマン戦の正式決定を伝える記事の中で「３１歳の井上はスーパーバンタム級という弱小階級で大