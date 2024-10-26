女優小林星蘭（20）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。韓国留学中の写真を公開した。小林は8月の投稿で「夏休みの間に韓国へ語学留学しておりました！」と報告し「本当に短い期間だったけれど、自分の興味あるものへ1歩近付いて学べたこととてもいい経験ができたなと思っていますまた写真載せますね」とつづっていた。今回の投稿では「だんだん近くなる」と三つ編みヘア、おなかチラ見せシャツに、デニムを合わせた私服シ
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