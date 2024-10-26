女優の飯豊まりえ主演の日本テレビ系連続ドラマ「オクトー〜感情捜査官心野朱梨〜Ｓｅａｓｏｎ２」（木曜・午後１１時５９分）の第４話が２４日に放送され、女優の清水美砂が出演した。２２年に放送され人気を博したドラマの待望の続編。人の感情が色で見える感情捜査官・心野朱梨が事件の謎に迫る。第４話では朱梨（飯豊）と滝沢（影山優佳）が、絞殺された女性の婚約者・悠哉（中尾暢樹）から事情聴取。さらに悠哉と同居す