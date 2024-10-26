「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（２６日開幕、横浜スタジアム）プロ野球のＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４は２６日に横浜スタジアムで開幕し、４年ぶりにパ・リーグを制したソフトバンクとセ・リーグ３位からＣＳを勝ち上がったＤｅＮＡが対戦する。２５日は第１戦の予告先発が発表され、ソフトバンクはパ最多勝の有原航平投手（３２）、ＤｅＮＡはアンドレ・ジャクソン投手（２８）となった。両者の