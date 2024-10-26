過去10年で傾向を探る。☆世代5歳が最多5勝。4歳【3・6・4・31】は連対率（20・5％）が高い。6歳以上【0・0・0・47】は狙いづらい。☆前走前走G1組【6・7・4・19】が断然。毎日王冠組【1・1・4・34】、オールカマー組【1・0・0・17】、京都大賞典組【1・0・0・11】は信頼度が低い。札幌記念組は近6年で3度馬券に絡んでいる。☆脚質4角1番手【0・1・2・7】、同2番手【1・1・1・11】、同3番手【1219】と先行勢は苦戦気