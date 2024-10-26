「女子国際親善試合、日本代表−韓国代表」（２６日、国立競技場）サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の佐々木則夫監督代行（６６）が２５日、国際親善試合の韓国代表戦（２６日、国立）へ向けた前日会見に臨み「今後のなでしこジャパンの指標になる試合をやるんだ、と選手にも伝えた」と意気込み示した。攻守にアグレッシブなサッカーを求めた。８年ぶりの代表指揮も元日本代表の内田篤人コーチに守備面、Ｕ−２０女