「ラグビー・リポビタンＤチャレンジカップ、日本代表−ニュージーランド代表」（２６日、日産スタジアム）ラグビー日本代表は２５日、ニュージーランド代表「オールブラックス」とのテストマッチ「リポビタンＤチャレンジカップ２０２４」に向けて、試合会場の横浜市・日産スタジアムで前日練習を行い、決戦に備えた。右肘の手術から約１年ぶりの復帰となったフランカー姫野和樹（３０）＝トヨタ＝が会見に出席し「代表に戻っ