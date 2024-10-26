歌舞伎俳優澤村國矢（46）が25日、「十二月大歌舞伎」（同3日〜26日、東京・歌舞伎座）の取材会に出席した。同公演で師匠・澤村藤十郎の前名「精四郎（きよしろう）」を襲名する。兄貴分と慕う中村獅童（52）からは「いい名前だよ。ロックの神様だよ」と忌野清志郎さんを引き合いに出されたといい「ロックの精神を引き継いで、『きよしろう』というのがリンクすれば」と話した。