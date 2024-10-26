メルボルン近郊のウェリビー競馬場に滞在しているプログノーシスは金曜朝、清山助手を背にオールウェザーへ。ウオーミングアップを済ませてからキャンターで1周した。清山助手は「無事に、順調にここまで来ることができました。仕上がりはいいと思うので自信を持ってジョッキーに託すことができます」とレーンにバトンタッチ。G1初制覇へ、準備は整った。