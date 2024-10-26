巨人からドラフト１位指名を受けた、埼玉・花咲徳栄の石塚裕惺（ゆうせい）内野手（１８）が２５日、２０００安打達成を将来の目標に掲げた。金字塔へ１年目からの活躍を誓うスター候補生は、坂本らのように高卒ドラ１の出世ロードを進んでいく。◆記録メモ日本のプロ野球で通算２０００安打を達成した打者は、昨年の大島（中）まで５５人。出身別に見ると高校から入団＝２９人大学から入団＝１２人高校→社会人＝９人高→大