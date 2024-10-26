芝クッション値9.9＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前13.5％、4角12.4％ダートG前2.9％、4角3.0％※金曜午前8時30分。芝は柵の移動により傷んだ箇所はおおむねカバー。全体的に良好な状態で、内、前有利の馬場になりそう。ダートは有利不利のないフラットな馬場。