Jonathan Landay[ワシントン ２５日 ロイター] - 日米韓３カ国の安全保障担当官は２５日、ワシントンで協議を行い、北朝鮮がロシアに派遣した兵士がウクライナの戦線に投入される可能性について「重大な懸念」を表明した。米ホワイトハウスが発表した。協議には米国のサリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）、日本の秋葉剛男国家安保局長、韓国大統領府の申源〓（シン・ウォンシク）国家安保室長が参加した。米国家安全保障