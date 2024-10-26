5歳と2歳の兄妹を育てているという、びびこ(@bibiko_wawawa)さん。お兄ちゃんのけいくんは明るくて、妹とふざけたりお調子者な一面も。仲良し兄妹でもやっぱりけんかになることはあるようで、びびこさんは2人に注意をするとき、お話がよく分かる年齢のけいくんについ熱を入れてお話をすることも。そんなある日、けいくんの後ろ姿を見てびびこさんはふと感じる思いがあったようで…？ ©bibiko_wawawa ©bib