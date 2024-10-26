阪神・藤川球児監督（４４）がドラフト会議から一夜明けた２５日、１位指名したＮＴＴ西日本・伊原陵人投手（２４）のトーク力にベタぼれした。京都・久御山町のＮＴＴ西日本淀野球場を訪れ、指名あいさつ。同席した会見で、最速１４９キロ左腕がよどみなく強気に発言する姿に何度もうなずいた。「（自身の）１８歳の時の会見を思い出したんですけど、いかに自分を強く見せて、本心で話せるか。（伊原は）一番重要な向こうっ気