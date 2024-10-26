画家吉野祥江（53）が、11月1〜3日に米国サンディエゴで開催の「アート・サンディエゴ」に出展、来年2月11〜18日には東京・玉川高島屋で個展を開催する。2007年（平19）にゴダイゴのミッキー吉野（72）と結婚。コンサートに作品を提供したり、アルバムジャケットも描いている。【小谷野俊哉】◇◇◇これからは世界各地の展覧会に出展して、夫婦一緒にいろいろなところに行ってみたいと言う。「ミッキーは、言葉