ABEMAは2024年11月21日から24日までの4日間にて開催される世界最高峰の自動車競技『ラリージャパン2024』を無料生中継する。大会中継を盛り上げる「ABEMAラリージャパン応援サポーター」には俳優の山本舞香が決定した。【写真】“120万円超え”の結婚指輪キラリな新婚・山本舞香山本は俳優やファッションモデルとして活躍する一方、大の車好きとしても知られていて、「ABEMAラリージャパン応援サポーター」就任にあたり、「い