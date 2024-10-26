[10.25 U17アジア杯予選第2節 日本 7-0 モンゴル ドーハ]U-16日本代表は25日、AFC U17アジアカップ予選第2戦でU-16モンゴル代表と対戦し、7-0で勝利した。戦績を勝ち点6の得失点差+14とし、同じく2連勝で得失点差+7のカタールを上回って首位をキープ。27日の最終第3節・カタール戦で引き分け以上に持ち込めば、来年のAFC U17アジア杯本大会への出場が決まる。元日本代表MFの廣山望監督が率いるU-16日本代表は、2008年以降に生