ＮＹ他市場３時台ダウマイナス圏、ナスダックプラス圏 NY株式25日（NY時間14:34） ダウ平均42148.85（-225.51-0.53%） ナスダック18546.21（+130.72+0.71%） CME日経平均先物38160（大証終比：+150+0.39%） 欧州株式25日終値 英FT100 8248.84（-20.54-0.25%） 独DAX 19463.59（+20.59+0.11%） 仏CAC40 7497.54（-5.74-0.08%） 米国債利回り（NY時間14:34） 2年債 4.090（+0