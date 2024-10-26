グラテロル、べシア、ロハスを登録、フィリップスらが登録外ドジャースは25日（日本時間26日）、ワールドシリーズ（7回戦制）の出場登録選手を発表。ブルスダー・グラテロル、アレックス・ベシア両投手、ミゲル・ロハス内野手が復帰。守護神エバン・フィリップス投手らが登録外となった。右肩の炎症などでシーズン7登板だった救援グラテロルは、ポストシーズン初のロースター入り。左内転筋を痛めているロハス、脇腹痛の救援左