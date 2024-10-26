海外組として初の代表戦を迎える。飛行機での移動、時差ぼけ、短い練習期間を経て臨む韓国女子代表戦。日本女子代表(なでしこジャパン)の正守護神GK山下杏也加(マンチェスター・C)はゴールマウスでのたたずまいさながらにどっしりと構えてみせた。あす26日に韓国との親善試合を控えるなでしこジャパン。25日には試合会場の国立競技場で前日練習が行われた。最終調整を終えた山下は「やはりピッチはいいな」と爽やかな笑顔。パ