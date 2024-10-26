［ワシントン２５日ロイター］ - １１月５日の米大統領選に向けＣＮＮが実施した最新の全国世論調査によると、共和党候補トランプ前大統領と民主党候補ハリス副大統領の支持率が４７％で拮抗している。調査は今月２０─２３日に１７０４人の登録有権者を対象に電話で実施された。