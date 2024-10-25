お笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（50）がファイナンシャル・プランニング技能士1級（FP1級）に合格した。25日、所属する吉本興業が発表した。タレント6000人を抱える吉本興業において、全国各地を飛び回り、“営業芸人”として注目を集める八木。22年5月から数多くの営業やイベントに飛び回りながら、ロケがキツい時には15分、仕事がない日は約6時間、毎日欠かさず勉強を続け、見事にFP1級に合格した。今後は金融知識×営業スキ