「ワールドシリーズ、ドジャース−ヤンキース」（２５日開幕、ロサンゼルス）米大リーグの第１２０回ワールドシリーズが２５日（日本時間２６日）に開幕する。大谷翔平選手（３０）と山本由伸投手（２６）が所属するドジャースと、アーロン・ジャッジ外野手（３２）擁するヤンキースの４３年ぶりの頂上決戦。大谷らは２４日（同２５日）、戦いの舞台となるドジャースタジアムで取材に応じ、大舞台に臨む心境を語った。胸の高