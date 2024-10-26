ＮＹ他市場２時台米債利回り低下分を戻して前日引け前後 NY株式25日（NY時間13:00） ダウ平均42302.55（-71.81-0.17%） ナスダック18637.48（+221.99+1.21%） CME日経平均先物38305（大証終比：+295+0.77%） 欧州株式25日GMT17:00 英FT100 8248.84（-20.54-0.25%） 独DAX 19463.59（+20.59+0.11%） 仏CAC40 7497.54（-5.74-0.08%） 米国債利回り（NY時間13:00） 2年債 4.