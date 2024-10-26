ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関」は２５日、準優勝戦が行われる。末永和也（２５＝佐賀）は準優９Ｒ、渋谷明憲を２周１Ｍで逆転して２着に入り優出。「１Ｍは引き波にハマったけど、進みが良くて抜け出せた。足は出足も伸びもバランスは取れているし、乗り心地も悪くない」と手応えも良好だ。これで当地は２０２２年９月の前回戦に続く優出。「下関は久しぶりだけど、すごく好きな水面。展開を突