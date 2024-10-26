ボートレース住之江の「池田市制８５周年記念競走」は２５日に開幕した。高岡竜也（３１＝山口）は初日５Ｒ、インから危なげなく逃げ切って１着。１１Ｒも３コースから２着と上々の滑り出し。「押し感があるのがいい。伸びも悪くない」と好感触をつかんでいる。６月の当地前回戦でＶ。「前回の住之江の時より感じはいいし、エンジンが良さそう。次節の高松宮記念（ＧＩ）に出てもいいくらい」と優勝時以上の手応えだ。これ