２０代の女性の自宅のドアに唾を吐く行為を繰り返した疑いで、５０代のバスの運転士の男が逮捕されました。 【写真を見る】２０代女性の自宅ドアに唾を繰り返し吐きかけた疑い５０代バス運転士を逮捕１日に２回犯行も 逮捕されたのは、名古屋市港区秋葉のバス運転士の男（５３）です。警察によりますと、男は今月１４日と２２日に、２０代の女性の自宅ドアに３回にわたって唾を吐きかけた愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いが