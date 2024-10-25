佐野晶哉（Aぇ! group）主演ドラマ『離婚後夜』（ABCテレビ・テレビ朝日系）に出演している久保田紗友と長谷川慎（THE RAMPAGE）のインタビューコメントが公開された。 参考：佐野晶哉、『離婚後夜』で地上波連ドラ初主演主題歌はAぇ! groupの新曲バラードに 本作は、LINEマンガ4000万PVを突破した（※2024年8月時点）人気WEBTOON作品を実写ドラマ化する、“離婚後夜”から始まる初恋ピュアラブストーリ