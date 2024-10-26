ボートレース戸田のＳＧ「第７１回ボートレースダービー」は２５日、予選最終日となる４日目が行われた。西山貴浩（３７＝福岡）は１着ノルマの予選最終日５Ｒ、インからコンマ１２のＳを決めて逃げ快勝。池永太、浜田亜理沙と同得点率６・００で並んだが上位着順差で準優１８枠に滑り込んだ。相棒の１９号機は「ギヤケースを替えて、足は全体的に上向いた。兆しが見えました。中堅ですね」と粘り強い整備のかいもあって、舟