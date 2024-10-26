◆ラグビー▽リポビタンＤチャレンジカップ２０２４日本―ニュージーランド（２６日、日産スタジアム）ラグビー「リポビタンＤチャレンジカップ２０２４」の日本―ニュージーランド戦は２６日、神奈川・日産スタジアムで午後２時５０分にキックオフを迎える。９年ぶりに日本を率いるエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）指揮の下、秋のテストマッチシリーズがスタート。１１月から欧州遠征を控える日本が世界ランク３位