愛知県警岡崎警察署の新しい庁舎が完成し、落成式が開かれました。 【写真を見る】愛知県警 岡崎警察署の新庁舎が完成県内の署では初めて敷地内に射撃訓練施設を備える 岡崎警察署の新庁舎は5階建てで、外観には岡崎市内でかつて栄えた東海道の宿場町「藤川宿」の格子窓のデザインなどが取り入れられ、天井や軒先などには愛知県産のスギが使われています。 建物面積はこれまでの庁舎より１．３倍広いおよそ７５００平方メ&#12