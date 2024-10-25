（台北中央社）野党主導で可決、今年6月に施行された改正国会職権関連法を巡り、司法院の憲法法廷は25日、立法院（国会）の調査権限の拡充など一部条文を違憲だと判断した。これを受け、与野党の立法院党団（議員団）はそれぞれ記者会見を開き、コメントを発表した。与党で議会第2党の民進党は、国会が過剰な調査権を行使し、国民の基本的権利を侵害することはなくなるとして「（きょうの違憲判断は）台湾人民、社会の勝ちだ」と評