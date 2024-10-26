新型コロナウイルス「5類」移行後の死者が、1年間で3万2000人に上ったことがわかりました。新型コロナは重症化リスクが低下したとして、2023年5月、感染法上の位置付けが「5類」に引き下げられました。厚生労働省の人口動態統計によりますと、新型コロナの死者が「5類」移行後の1年間で、3万2000人に上ったことがわかりました。冬にかけて感染者が増える傾向があり、警戒が求められます。