韓国ドラマ『社長ドル・マート』のDVD-BOXが12月18日に発売されることが決定した。 参考：イ・セオンが『社長ドル・マート』をアピール劇中のアイドル役は「シンクロ率は50%」 本作は、『愛の不時着』への出演で注目を浴びたイ・シニョン、EXOのシウミン、MONSTA Xのチェ・ヒョンウォン、若手俳優チェ・ウォンミョン、イ・セオン共演で話題を集めた人生リブートストーリー。予想外の