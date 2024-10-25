100以上の公式戦タイトルを獲得してきたスコットランドの強豪セルティック。現在は古橋亨梧、旗手怜央、前田大然が所属しており、日本人にも馴染みの深いクラブだ。そんなセルティックは長い歴史を持つサッカークラブの名門の1つで、これまでに日本人選手も多く在籍してきたが、中村俊輔はやはり別格の存在のようだ。英『GIVEMESPORT』は「セルティック史上最高の選手TOP10」をランキング形式で紹介しており、その8位にランクイン