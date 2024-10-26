JR九州によると、25日午後11時53分ごろ、鹿児島線福工大前駅（福岡市東区和白丘1丁目22-27）で下り貨物列車が人と衝突して停車した。26日午前0時6分現在、同線福間〜南福岡で運転を見合わせている。