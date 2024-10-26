ＮＹ他市場０時台株はプラス圏推移続く NY株式25日（NY時間11:07） ダウ平均42466.49（+92.13+0.22%） ナスダック18671.52（+256.03+1.39%） CME日経平均先物38405（大証終比：+395+1.03%） 欧州株式25日GMT15:07 英FT100 8262.47（-6.91-0.08%） 独DAX 19490.31（+47.31+0.24%） 仏CAC40 7500.94（-2.34-0.03%） 米国債利回り（NY時間11:07） 2年債 4.053（-0.026） 10年