オランダサッカー協会（KNVB）は25日、UEFAネーションズリーグ（UNL）に臨むオランダ代表の予備メンバー27名を発表した。10月のUNL２試合でハンガリー代表と1−1で引き分け、ドイツ代表に0−1で敗れていたオランダ代表。11月には16日にハンガリー代表と、19日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表との対戦を予定している。今回の活動に向けてロナルド・クーマン監督は27名の暫定リストを発表した。前回の代表戦を負傷で欠場したネ