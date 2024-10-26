ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１６戦尼崎プリンセスカップ」が２６日に開幕する。細川裕子（４２＝愛知）が引き当てた４号機は２連率５１％。６月グラチャンでは土屋智則が２回目のＳＧ制覇を果たし、前回は吉田慎二郎が「足は全部良くて本当にいいエンジン」と絶賛。準Ｖと結果を出した。しかし、細川は「走りだせば悪くないけど、回れない感じ。スタート行って締めてしまえばいいのだろうけど…。一度考えを