【Lucrea ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ】 2025年5月 発売予定 価格：35,200円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 メガハウスより、2025年5月に発売される1/7スケールフィギュア「Lucrea ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「ブ