10月19日～10月25日掲載分 10月19日より25日までの7日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。 今週は、10月22日にライトノベル「Re:ゼロから始める異世界生活」の第四章をコミカライズした「Re:ゼロから始める異世界生活 第四章 聖域と強欲の魔女」の10巻が発売された。 10月25日には、はまじあき氏による青春ガールズバンドマンガ「ぼっ