【ごくまま～極道だったオレがママになった話～】 10月26日 連載開始 Cygamesは、コミック配信アプリ「サイコミ」にてマンガ「ごくまま～極道だったオレがママになった話～」の連載を10月26日に開始した。 新たに連載が始まった「ごくまま～極道だったオレがママになった話～」は出産中の妊婦に転生したヤクザが持ち前の漢気で育児に奮闘